Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt der Baisse sah sie im März bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt konnte das Papier des Kunststoffherstellers mit einem Ausbruch über das Hoch vom Oktober 2019 bei 48,16 EUR den langfristigen Abwärtstrend brechen und bis auf ein Jahreshoch bei 50,94 EUR ansteigen. Kurzfristig würde nun ein Rücksetzer in Richtung der nun als Unterstützung fungierenden Zone 47,55-48,82 EUR nicht überraschen. Solange dieser Support nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das technische Bild unmittelbar bullish. Darunter wäre zunächst eine deutlichere Korrektur in Richtung 45,50 EUR und eventuell 42/43 EUR einzuplanen. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 50,86/50,94 EUR würde ein Anschlusskaufsignal generieren und einen fortgesetzten Aufschwung in Richtung der noch offenen Zielzonen bei 51,36-52,38 EUR und 54,58/55,78 EUR nahelegen.