Nächste Unterstützungen:

13.163-13.238

13.102

12.974/13.005

Nächste Widerstände:

13.331

13.370

13.445-13.501

Die Notierung befindet sich in einer seit fast drei Wochen andauernden Handelsspanne (13.163-13.454), in der der Index den Aufwärtsimpuls vom Oktober-Tief (11.450) konsolidiert. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der Kurslücke bei 13.501 Punkten ist erforderlich, um ein Anschlusskaufsignal zu generieren und ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch bei 13.795 Punkten wahrscheinlich zu machen. Zwischenziele lauten im Erfolgsfall 13.553 Punkte, 13.619 Punkte und 13.727 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs heute über eine breite Unterstützungszone bei 13.163-13.238 Punkten. Deren Verletzung wäre bearish zu werten und würde eine ausgeprägte Korrekturphase in Richtung 13.102 Punkte und 12.974/13.005 Punkte wahrscheinlich machen.