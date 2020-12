Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich ausgehend vom im März verzeichneten Korrekturtief bei 10,13 EUR in einem dynamischen Aufwärtstrend. Mit dem im September gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 25,50/25,76 EUR wurde auch der ultralangfristige Haussetrend vom Tief im Jahr 2009 bestätigt. Zuletzt markierte das Papier ein 18-Jahres-Hoch bei 29,95 EUR und ging in den Konsolidierungsmodus über. Solange der nächste Support bei 28,33/28,61 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann, bleiben die Bullen in einer starken Position. Ein signifikanter Tagesschluss über der aktuellen Hürde bei 29,95/30,01 EUR würde ein Anschlusskaufsignal in Richtung 31,37 EUR und 31,73 EUR generieren. Darüber wäre der Weg frei in Richtung 33,70 EUR/34,87 EUR und eventuell 35,99 EUR (38,2%-Fibonacci-Retracement vom Allzeithoch). Ein Tagesschluss unter 28,33 EUR würde hingegen zunächst für eine ausgeprägtere Verschnaufpause sprechen und könnte den Weg für einen Rücksetzer in Richtung 27,45 EUR und 25,59 EUR bereiten. Das übergeordnete Chartbild würde erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone bei 22,47-23,38 EUR getrübt.