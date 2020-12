Nächste Unterstützungen:

13.224/13.236

13.185

13.084/13.102

Nächste Widerstände:

13.329

13.359

13.445-13.501

Die im Tageschart geformte Piercing-Line-Kerze ist bullish zu werten und bestätigt die Relevanz des aktuellen Supports. An der charttechnischen Ausgangslage ergaben sich indes keine Veränderungen. Der Index befindet sich weiterhin im Konsolidierungsmodus unterhalb des Rallyhochs vom vergangenen Montag bei 13.445 Punkten. Ein Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur würde wahrscheinlich, sollte der Support bei 13.224/13.236 Punkten verletzt werden. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite lauten dann 13.185 Punkte, 13.084/13.102 Punkte und 12.974/13.005 Punkte. Darunter würde der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief gebrochen, was für einen fortgesetzten Kursverfall in Richtung 12.596-12.683 Punkte sprechen würde. Argumente für eine mögliche Schwächephase bilden derzeit das euphorische Anlegersentiment sowie die kurzfristige Saisonalität und Zyklik. Mit Blick auf die Oberseite stellen die Marken 13.329 Punkte und 13.359 Punkte die nächsten Widerstände dar. Oberhalb der letztgenannten Marke wäre ein erneuter Angriff an die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 13.445-13.501 Punkten zu favorisieren. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde für ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch bei 13.795 Punkten sprechen.