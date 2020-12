Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) bewegt sich ausgehend vom im Mai 2017 bei 18,15 EUR markierten Dekadenhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die im Februar gestartete letzte Verkaufswelle ließ die Notierung bis auf ein im März gesehenes 6-Jahres-Tief bei 10,41 EUR absacken. Nach einer Erholung bis auf 15,73 EUR folgte ein Rücksetzer bis auf ein Korrekturtief bei 12,59 EUR. Der jüngste Kursschub beförderte den Wert wieder über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Aktuell konsolidiert das Papier an der deckelnden Eindämmungslinie vom Februar-Hoch. Um ein Anschlusskaufsignal zu generieren, bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb des Verlaufshochs bei 15,38 EUR. Im Erfolgsfall würde eine Fortsetzung der Rally in Richtung 15,73/15,87 EUR und derzeit 16,34 EUR (langfristige Abwärtstrendlinie) möglich. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Hürde würde sich das übergeordnete Chartbild aufhellen und es würden die aus dem Langfristchart ersichtlichen Horizontalwiderstände bei 16,75 EUR und 17,90/18,15 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite wäre ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 15,00 EUR als Hinweis für einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 14,64-14,72 EUR oder 14,17-14,37 EUR zu werten. Das mittelfristig konstruktive Chartbild würde erst mit einer nachhaltigen Verletzung der kritischen Unterstützungszone bei 13,96/13,98 EUR beschädigt. Darüber bleiben die Aussichten auf einen erneuten Vorstoß in Richtung 15,73 EUR auf Sicht der kommenden Wochen und wenigen Monate gut.