Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart trotz besser als erwarteter Konjunkturdaten aus Deutschland und China die negativen Vorzeichen. Belastend wirkte die Unsicherheit in der Brexit-Frage. Der DAX schloss 0,21 Prozent tiefer bei 13.271 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,14 Prozent abwärts auf 29.474 Punkte. Der TecDAX konnte gegen den Trend um 0,18 Prozent auf 3.124 Zähler zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 36 Gewinner und 61 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 54,3 Millionen Aktien (Vortag: 64,1) im Wert von 2,63 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,46). Stärkste Sektoren waren Technologie und Chemie. Am schwächsten tendierten Bauwerte, Banken und Automobile. Covestro gewann an der DAX-Spitze nach einer Kaufempfehlung 2,92 Prozent hinzu. Linde zog ebenfalls beflügelt von einem Analystenkommentar um 2,31 Prozent an. Für Infineon ging es um 1,72 Prozent nach oben. Continental, Deutsche Bank und BMW verloren am anderen Indexende zwischen 1,67 und 2,05 Prozent.

An der Wall Street gab der Dow um 0,49 Prozent nach auf 30.070 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 konnte hingegen um 0,54 Prozent auf 12.596 Zähler zulegen und damit ein neues Allzeithoch markieren. 56 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag ebenfalls bei 56 Prozent. 285 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwei neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Kommunikationsdienstleister und Versorger am stärksten gesucht. Deutliche Abschläge verbuchten derweil Energieaktien und Immobilienwerte.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 90,84 Punkten. EUR/USD gab um 0,08 Prozent auf 1,2112 USD nach. Das Pfund Sterling wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Hier belastete, dass die Zeit für ein Gelingen der Verhandlungen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien knapp wird. EUR/GBP stieg um 0,41 Prozent auf 0,9052 GBP. Auffällige Stärke zeigten die als Fluchtwährungen fungierenden Devisen Yen und Franken.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 0,56 Prozent auf 386,36 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 1,08 Prozent auf 48,72 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 5,59 Prozent auf ein Mehrmonatstief bei 2,43 USD ab. Comex-Kupfer fiel um 0,37 Prozent auf 3,51 USD. Gold setzte seine Erholungsrally mit einem Plus von 1,58 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 1.869 USD (1.540 EUR) fort. Silber zog um 1,97 Prozent auf 24,73 USD an, Platin und Palladium zeigten hingegen Abschläge von 3,49 respektive 0,78 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um drei Basispunkte auf minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future notierte am Ende 0,22 Prozent fester bei 175,38 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um drei Basispunkte auf 0,94 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend moderat schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 193,76 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index sowie die BIP-Daten für die Eurozone. Unternehmensseitig veranstaltet Munich Re einen Investorentag. Die Hella-Aktie dürfte von der gestern nach Börsenschluss erfolgten Anhebung der Jahresprognose durch das Unternehmen profitieren.