Nächste Unterstützungen:

13.224

13.163/13.170

13.102

Nächste Widerstände:

13.292-13.315

13.359

13.445-13.501

Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Der Konsolidierungsmodus im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends bleibt intakt. Aktuelle Unterstützungen lauten 13.224 Punkte und 13.163/13.170 Punkte. Ein Stundenschluss unter der letztgenannten Zone würde für eine Korrektur in Richtung 13.102 Punkte und 12.974/13.005 Punkte sprechen. Darunter würde der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief gebrochen, was einen fortgesetzten Rutsch in Richtung 12.596-12.683 Punkte wahrscheinlich machen würde. Argumente für eine mögliche Schwächephase bilden das euphorische Anlegersentiment sowie die kurzfristige Saisonalität und Zyklik. Mit Blick auf die Oberseite stellen die Bereiche 13.292-13.315 Punkte und 13.359 Punkte die nächsten Widerstände dar. Oberhalb der letztgenannten Marke wäre ein erneuter Angriff an die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 13.445-13.501 Punkten zu favorisieren. Deren Überwindung per Tagesschluss würde für ein baldiges Wiedersehen mit dem Allzeithoch aus dem Februar bei 13.795 Punkten sprechen.