Die Aktie des im MDAX notierten Maschinenbauers Duerr (WKN: 556520) hatte ausgehend vom im Jahr 2018 bei 60,27 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Dieser führte die Notierung bis zum März auf ein 8-Jahres-Tief bei 15,72 EUR zurück. Seither bewegt sich das Papier in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Der Wert konnte dabei alle wichtigen gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie begann zuletzt nach oben zu drehen. Aktuell vollzieht die Preiskurve einen Pullback vom Rallyhoch bei 31,80 EUR an eine relevante Unterstützungszone knapp unterhalb der Marke von 29 EUR. Im Tageschart formte die Aktie dort am Freitag und Dienstag bullishe Umkehrkerzen (Piercing Line, Engulfing). Das Handelsvolumen ist ebenfalls positiv zu werten. Eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends ist wahrscheinlich, solange der Support bei 28,76-29,00 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung 27,92 EUR und eventuell 27,00 EUR zu favorisieren. Kritisch für die Bullen würde es jedoch erst unterhalb der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei derzeit 25,69 EUR. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite lauten 31,80 EUR und 32,74-33,71 EUR. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich auch das langfristige Chartbild signifikant aufhellen.