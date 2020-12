Nächste Unterstützungen:

13.163-13.199

13.102

12.974/13.005

Nächste Widerstände:

13.295-13.315

13.329/13.337

13.445-13.501

Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt neutral. Der Index konsolidiert derzeit den am 30. Oktober bei 11.450 Punkten gestarteten dynamischen Kursschub unterhalb des Rallyhochs bei 13.445 Punkten. Die Supportzone bei aktuell 13.163-13.199 Punkten ist kritisch. Ein Stundenschluss darunter würde für weitere Abgaben in Richtung zunächst 13.102 Punkte und 12.974/13.005 Punkte sprechen. Darunter würde der Aufwärtstrend vom Oktober-Tief gebrochen. Ein signifikanter Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 13.295-13.315 Punkten per Stundenschluss würde ein erstes Signal für einen erneuten Vorstoß in Richtung 13.445-13.501 Punkte liefern. Zwischengeschaltete untergeordnete Widerstände lauern dann bei 13.329/13.337 Punkten und 13.359/13.379 Punkten. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der Kurslücke bei 13.501 Punkten ist erforderlich, um ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch bei 13.795 Punkten wahrscheinlich zu machen.