Das Währungspaar GBP/USD hatte im Jahr 2007 ein Dekadenhoch bei 2,1161 USD markiert und bewegt sich seither in einem ganz langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte es bis auf ein Multi-Dekaden-Tief bei 1,1412 USD ab und konnte hiervon ausgehend einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte die Notierung zum wiederholten Mal die horizontale Widerstandszone bei rund 1,35 USD getestet und war hiervon abgeprallt. Die bislang dreiwellige Abwärtskorrektur führte sie zurück bis an die Kreuzunterstützung aus 50-Tage-Linie und 100%-Projektion, wo am Freitag eine Erholungsbewegung startete. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es nun einer nachhaltigen Überwindung der Hürde bei 1,3477-1,3539 USD. Hierdurch würde sich zugleich das übergeordnete Chartbild signifikant aufhellen. Die potenzielle nächste Ziel- und Widerstandszone lautet im Erfolgsfall 1,3677-1,3791 USD. Eine mittelfristige Ausdehnung der Rally in Richtung 1,3966/1,3982 USD und eventuell 1,4377 USD würde dann nicht überraschen. Kurzfristig kritisch für die Pfund-Bullen wäre hingegen eine Verletzung der aktuellen Supportzone bei derzeit 1,3048-1,3163 USD zu sehen. Mögliche Auffangbereiche lauten dann 1,2969 USD, 1,2849/1,2900 USD und 1,2655-1,2754 USD.