Diese Analyse wurde am 14.12.2020 um 08:17 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich am Freitag von Beginn des Handels an südwärts und rutschte noch in der ersten Handelsstunde unter den kurzfristig relevanten Support bei 13.163 Punkten und verließ damit eine fast drei Wochen andauernde Handelsspanne. Bis auf ein 4-Wochen-Tief bei 13.009 Punkten sackte er ab, bevor im Verlauf des Nachmittags eine technische Erholungsbewegung startete. Der Index schloss bei 13.114 Punkten.