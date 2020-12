Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März verzeichneten Korrekturtief bei 27,33 EUR, konnte das Papier dynamisch bis auf ein am 9. November bei 91,10 EUR markiertes Rekordhoch ansteigen. Seither befindet es sich in einer seitwärts verlaufenden Korrekturphase. Im gestrigen Handel wagten sich die Bullen aus der Deckung und beförderten die Notierung schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen über das Widerstandscluster bestehend aus korrektiver Abwärtstrendlinie und 50-Tage-Linie. Solange der Support bei 81,80 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das kurzfristige Chartbild bullish zu werten. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten 85,40 EUR und 91,10 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde der langfristige Haussetrend bestätigt. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb der Supportzone bei 77,56-77,91 EUR. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 73,82 EUR, 69,34/70,72 EUR und eventuell 64,10/66,74 EUR zu favorisieren.