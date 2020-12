Der deutsche Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart ungeachtet des ab Mittwoch geltenden Lockdowns freundlich. Stützend für die Stimmung wirkte die Fortsetzung der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU. Der DAX legte um 0,83 Prozent auf 13.223 Punkte zu. MDAX und TecDAX stiegen um 0,40 und 0,30 Prozent. In den drei Indizes gab es 63 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 63,0 Millionen Aktien (Vortag: 82,1) im Wert von 3,10 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,41). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel und Technologie. Gegen den Trend mussten Bauwerte und Rohstofftitel Federn lassen. Die Aktie von Delivery Hero setzte sich mit einem Kurssprung um 4,70 Prozent an die DAX-Spitze. Covestro und Munich Re stiegen dahinter um 3,06 und 2,41 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Volkswagen mit einem Minus von 0,30 Prozent.

An der Wall Street überwogen am Ende die negativen Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,61 Prozent auf 29.862 Punkte. Gegen den Trend zeigte sich jedoch der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 von seiner freundlichen Seite und zog um 0,70 Prozent auf 12.462 Zähler an. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. 221 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwei Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Technologietitel und zyklische Konsumwerte zulegen. Am deutlichsten abwärts tendierten Energiewerte und Industrieaktien.

Am Devisenmarkt ging es für den Dollar-Index gegen Ende des US-Handels um 0,33 Prozent abwärts auf 90,68 Punkte. EUR/USD kletterte um 0,32 Prozent auf 1,2147 USD. Stark gesucht war das Pfund Sterling während der Yen gegenüber allen anderen Hauptwährungen abwertete.

Der S&P GSCI Rohstoffindex zog um 0,39 Prozent auf 395,26 Punkte an. Brent-Öl verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 50,32 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 2,89 Prozent auf 2,67 USD. Comex-Kupfer handelte 0,20 Prozent schwächer bei 3,52 USD. Gold fiel um 0,68 Prozent auf 1.831 USD (1.505 EUR). Silber, Platin und Palladium verbuchten Verluste von 0,51 bis 1,18 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,63 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend einen Basispunkt höher bei minus 0,62 Prozent. Der Euro-Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 178,39 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes endete auf dem Vortagesstand bei 0,90 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach chinesischen Konjunkturdaten überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,60 Prozent tiefer bei 193,36 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur US-Industrieproduktion sowie auf den Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ceconomy, Hennes & Mauritz und Inditex.