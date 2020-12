Nachdem der Silberpreis im März ein Dekadentief bei 11,64 USD ausgebildet hatte, übernahmen die Bullen das Ruder. Der dort etablierte dynamische Aufwärtstrend führte zum Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD und damit zur Aufhellung des langfristigen Chartbildes. Bis auf ein 7-Jahres-Hoch bei 29,86 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August eine Abwärtskorrektur startete. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 21,66 USD tendierte die Notierung in den vergangenen Wochen seitwärts. Zuletzt bildete sie eine enge Trading-Range unterhalb der korrektiven Abwärtstrendlinie aus. Im heutigen asiatischen Handel attackieren die Bullen nun diese Hürde bei aktuell 24,62 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über 24,87 USD ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals erforderlich. Weitere Bestätigungen für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünden oberhalb der Marken 26,00 USD und 26,73 USD. Die Saisonalität gestaltet sich bis in den Februar hinein sehr positiv. Mit Blick auf die Unterseite würde ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 23,53-23,87 USD ein deutliches Warnsignal an die Bullen senden. Mit einem Kursverfall in Richtung 20,96-21,90 USD wäre in diesem Fall zu rechnen.