Am Dienstag dominierten am deutschen Aktienmarkt klar die positiven Vorzeichen. Für gute Stimmung bei den Börsianern sorgte die Aussicht auf eine zeitnahe Zulassung des BioNTech-Impfstoffs gegen das Coronavirus auch in der EU. Daneben trieb auch Bewegung im Streit um weitere Konjunkturhilfen in den USA die Kurse an. Der DAX schloss 1,05 Prozent höher bei 13.363 Punkten. MDAX und TecDAX notierten lediglich 0,05 respektive 0,04 Prozent fester. In den drei Indizes gab es 67 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Im DAX wechselten 67,3 Millionen Aktien (Vortag: 63,0) im Wert von 3,49 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,14) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Automobile, Technologie und Banken. Gegen den Trend schwach präsentierten sich hingegen vor allem Werte aus den Sektoren Pharma & HealthCare sowie Einzelhandel. Volkswagen haussierte als beste Aktie im DAX um 7,79 Prozent. Anleger reagierten damit auf die Rückendeckung von CEO Diess durch den Aufsichtsrat. Zudem lobten Analysten das Bekenntnis des Konzerns zu weiteren Effizienzsteigerungen.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 1,13 Prozent auf 30.199 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,07 Prozent auf 12.596 Zähler an. 73 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Es gab 156 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Alle Sektorenindizes verbuchten deutliche Kursgewinne. Am kräftigsten fielen sie bei Energiewerten und Versorgern aus. Apple-Papiere sprangen um 5,01 Prozent nach oben. Hier beflügelte ein Medien-Bericht, wonach der Konzern offenbar die Produktion des iPhone im kommenden Halbjahr deutlich hochfahren möchte.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,30 Prozent schwächer bei 90,44 Punkten. EUR/USD stieg um 0,11 Prozent auf 1,2156 USD. Stark gesucht war das Pfund Sterling mit der Hoffnung, dass es doch noch vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU zu einem Handelsvertrag kommen könnte.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 0,78 Prozent auf 398,35 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,86 Prozent auf 50,72 USD. Comex-Kupfer zog um 0,51 Prozent auf 3,54 USD an. Gold kletterte um 1,38 Prozent auf 1.857 USD (1.525 EUR). Silber und Platin haussierten um 2,51 und 2,97 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,62 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog bis zum Abend ebenfalls um einen Basispunkt an auf minus 0,61 Prozent. Der Euro-Bund-Future verabschiedete sich nach einem richtungslosen Handel 0,08 Prozent tiefer bei 178,25 Punkten aus dem Handel. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 0,92 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh trotz enttäuschender Export-Daten aus Japan überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,71 Prozent auf 195,48 Punkte.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf die Zinsentscheidung der Fed. Von der Makroseite sind daneben die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA sowie die US-Einzelhandelsumsätze relevant.