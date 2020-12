Nächste Unterstützungen:

13.285-13.303

13.210

13.191

Nächste Widerstände:

13.370

13.445-13.501

13.795

Die Aussicht auf eine zeitnahe erneute Attacke an die bedeutende Widerstandszone bei 13.445-13.501 Punkten ist gut, solange der Support bei 13.210 Punkten nicht unterschritten wird. Idealerweise sollte bereits der Bereich 13.285-13.303 Punkte im Falle eines Rücksetzers als wirksame Unterstützung fungieren, um die konstruktive Ausgangslage nicht zu gefährden. Ein Stundenschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 13.370 Punkten würde das bullishe Kurzfrist-Bias bestätigen. Ein Tagesschluss über der Oberkante der Lücke bei 13.501 Punkten würde schließlich den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen und das Rekordhoch bei 13.795 Punkten in den Fokus rücken. Unterhalb von 13.210 Punkten würden hingegen die Bären den kurzfristigen technischen Vorteil zurückgewinnen. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13.191 Punkte, 13.163 Punkte und 13.112 Punkte.