Der MDAX der mittelgroßen Werte hatte im Februar ein Allzeithoch bei 29.438 Punkten erreicht und startete von dort einen dynamischen Ausverkauf. Nach einem Kursverlust von rund 40 Prozent konnte er sich im März auf einem 4-Jahres-Tief bei 17.715 Punkten fangen und befindet sich seither wieder im Aufwärtstrend mit relativer Stärke zum Leitindex DAX. Die zweite Rallystufe zündete nach einem Rücksetzer an die überwundene 200-Tage-Linie im Oktober. Am 4. Dezember gelang schließlich die Überwindung des alten Rekordhochs auf Schlusskursbasis. Die darüber etablierte Konsolidierung konnte der Index schließlich im gestrigen Handel nach oben verlassen und damit ein bullishes Anschlusssignal generieren. Intraday haussierte er über die psychologisch relevante Marke von 30.000 Punkten bis auf 30.043 Punkte. Aus dem langfristigen Chart lässt sich eine potenzielle nächste Ziel- und Widerstandsregion bei derzeit 30.207/30.217 Punkten ableiten. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber entstünde weiteres Potenzial in Richtung zunächst der Fibonacci-Marken 30.603 Punkte und 30.843 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 29.609 Punkten und vor allem 29.271-29.438 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde den Start einer Korrekturphase nahelegen, die die Notierung auf Sicht mehrerer Wochen in Richtung 28.900 Punkte und 28.190-28.651 Punkte zurückführen könnte.