Der deutsche Aktienmarkt setzte am Donnerstag seinen Kursaufschwung fort. Kurstreiber waren vor allem die Hoffnung auf eine baldige Einigung bei den Verhandlungen um einen Brexit-Deal sowie die Erwartung, dass es in den USA zeitnah zu einem milliardenschweren Konjunkturprogramm kommen könnte. Daneben beflügelten weiter die Fortschritte bei der Planung der Coronavirus-Impfprogramme in Europa sowie das Anlaufen der entsprechenden Programme in den USA und Großbritannien. Der DAX schloss 0,74 Prozent fester bei 13.667 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,77 und 0,65 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 81 Prozent. Im DAX wechselten 77,2 Millionen Aktien (Vortag: 77,8) im Wert von 4,01 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,27) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Software und Einzelhandel. Schwach tendierten hingegen Rohstoffwerte und Automobilwerte. SAP gewann nachrichtenlos an der DAX-Spitze 2,14 Prozent hinzu. MTU hielt ebenfalls ohne Nachrichten mit einem Minus von 1,64 Prozent die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 0,49 Prozent auf 30.303 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,66 Prozent auf 12.752 Zähler hinzu. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 246 neue 52-Wochen-Hochs und sechs neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Immobilien und Rohstoffe. Einzige Sektorenindizes im Minus waren Energie und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,51 Prozent schwächer auf einem 2-Jahres-Tief bei 89,78 Punkten. EUR/USD zog um 0,60 Prozent auf ein 2-Jahres-Hoch bei 1,2271 USD an.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise zog um 1,10 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 404,51 Punkte an. Brent-Öl verteuerte sich um 0,82 Prozent auf 51,50 USD. Der Preis für US-Erdgas sank nach den Lagerbestandsdaten um 0,56 Prozent auf 2,66 USD. Comex-Kupfer kletterte um 1,53 Prozent auf 3,61 USD. Gold stieg um 1,75 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 1.892 USD (1.537 EUR). Silber haussierte um 4,80 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 26,26 USD.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete einen Basispunkt schwächer bei minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem richtungslosen Geschäft 0,04 Prozent höher bei 177,73 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 0,94 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent tiefer bei 196,40 Punkten. Die Bank of Japan verlängerte ihr Corona-Finanzprogramm zur Unterstützung privater Unternehmen um sechs Monate.

Heute richtet sich der Blick auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 90,7 auf 90,5 Punkte.