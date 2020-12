Diese Analyse wurde am 18.12.2020 um 08:36 Uhr erstellt.

Der DAX formte gestern wie bereits am Vortag eine Kurslücke nach oben. Anschließend pendelte die Notierung in einer engen Handelsspanne seitwärts unterhalb des noch in der ersten Handelsstunde markierten 10-Monats-Hochs bei 13.726 Punkten.