Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni vergangenen Jahres erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli dieses Jahres gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August eine Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Das bisherige Verlaufstief wurde Ende November bei 1.765 USD markiert. Im Rahmen der hiervon ausgehenden Erholungsbewegung läuft aktuell eine zweite Impulswelle aufwärts, die die Notierung bis zum heutigen asiatischen Handel an eine kritische Widerstandszone beförderte. Sie erstreckt sich bis 1.930 USD und resultiert unter anderem aus der 100-Tage-Linie, der korrektiven Abwärtstrendlinie und der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über diese Hürde, um ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der mehrmonatigen Abwärtskorrektur zu erhalten. Bestätigt würde dieses oberhalb des nächsten Widerstands bei 1.966 USD. Potenzielle Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 2.075 USD und 2.160/2.194 USD. Mit Blick auf das kurzfristige Bild bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die nächste Supportzone bei aktuell 1.871-1.878 USD nicht unterschritten wird. Stützend wirkt die Saisonalität, die sich bis in den Februar hinein positiv gestaltet. Deutlicher eintrüben würde sich das Bild hingegen unterhalb von 1.849 USD und vor allem 1.820 USD. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der übergeordneten Korrekturphase in Richtung mindestens 1.754-1.772 USD zu favorisieren.