Nächste Unterstützungen:

13.567-13.597

13.500

13.445-13.460

Nächste Widerstände:

13.726/13.729

13.774-13.795

13.899-14.007

Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bearishe Shooting-Star-Kerze. Sie indiziert mit ihrem ausgeprägten Docht (oberen Schatten) Angebotsüberhang auf dem erreichten wichtigen Kursniveau. Eine kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur würde auch mit Blick auf die Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie in den Sentimentindikatoren nicht überraschen. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 13.567-13.597 Punkten. Unterhalb dieser kurzfristig relevanten Zone (insbesondere auf Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Eintrübung des Chartbildes und es wäre eine Verschnaufpause mit Abgaben in Richtung 13.500 Punkte, 13.445-13.460 Punkte und eventuell 13.375-13.412 Punkte einzuplanen. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die kritische Hürde bei 13.774-13.795 Punkten per Tagesschluss, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im Rahmen des übergeordneten Haussetrends zu generieren. Nächste mögliche Ziele lassen sich in diesem Fall bei 13.899-14.007 Punkten und 14.228 Punkten ausmachen.