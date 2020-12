Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD konnte sie bereits in der Spitze um satte 891 Prozent zulegen. Nachdem das Papier am Freitag ein neues Allzeithoch bei 695,00 USD markiert hatte, gab es am gestrigen Tag der Aufnahme in den marktbreiten US-Index S&P 500 deutlich nach und formte einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Die markttechnischen Indikatoren signalisieren derzeit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur. So droht der MACD-Indikator auf Basis des Tagescharts aus einer negativen Divergenz ein Verkaufssignal zu generieren. Auch der RSI-Indikator indiziert bei überkaufter Marktlage ein Nachlassen der Schwungkraft. Preislich würde ein Rutsch unter die nächste Unterstützungszone bei 605,00-628,54 USD per Tagesschluss ein erstes prozyklisches Signal für eine anstehende kurzfristige Schwächephase liefern. In diesem Fall wäre weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 581 USD, 565/566 USD, 541 USD und eventuell 502/510 USD einzuplanen. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb der letztgenannten Zone eintrüben. Ein Anstieg über 695,00 USD würde zunächst für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 709 USD und eventuell 742 USD sprechen.