Der deutsche Aktienmarkt musste zum Wochenstart deutlich Federn lassen. Für schlechte Stimmung unter den Anlegern sorgte die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation, die nach Aussagen des britischen Premierministers bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll als die bisher in Europa verbreitete Variante. Der DAX schloss 2,81 Prozent tiefer bei 13.246 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abgaben von 1,77 und 1,86 Prozent. In den genannten drei Indizes gab es 91 Verlierer und lediglich sieben Gewinner. Das Abwärtsvolumen dominierte sogar mit 99 Prozent. Im DAX wechselten 98,3 Millionen Aktien (Vortag: 156,8) im Wert von 4,63 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,94) den Besitzer. Alle Sektoren standen unter Druck. Die größten Abgaben waren bei Banken, Transportwerten und Versicherungen zu beobachten. Im DAX schaffte kein einziger Wert den Sprung in den grünen Bereich. Die rote Laterne hielt Bayer mit einem Minus von 4,56 Prozent. Fresenius SE und Deutsche Bank verloren 4,48 und 4,42 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow nach zwischenzeitlich kräftigen Abgaben 0,12 Prozent fester bei 30.216 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 notierte hingegen 0,37 Prozent tiefer bei 12.690 Zählern. 62 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag ebenfalls bei 62 Prozent. 175 neuen 52-Wochen-Hochs standen sechs Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance wiesen nur Finanzwerte ein Plus auf. Hier stützte, dass die Banken nach einer Entscheidung der US-Notenbank Fed ihre Aktienrückkaufprogramme wieder durchführen dürfen. Am schwächsten tendierten die Sektoren Energie, Immobilien und Versorger. Goldman Sachs sprang an der Dow-Spitze um 6,13 Prozent nach oben. Nike haussierte in Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen um 4,91 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent fester bei 90,16 Punkten. EUR/USD gab um 0,16 Prozent auf 1,2233 USD nach. Deutlich abwärts ging es mit dem weiter drohenden No-Deal-Brexit für das Pfund Sterling.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 1,43 Prozent auf 402,17 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 2,89 Prozent auf 50,75 USD. Comex-Kupfer notierte 1,45 Prozent tiefer bei 3,58 USD. Gold handelte mit einem Abschlag von 0,40 Prozent bei 1.881 USD (1.534 EUR). Silber stieg um 1,43 Prozent auf 26,41 USD. Platin und Palladium verbuchten Verluste von 2,78 beziehungsweise 2,17 Prozent.

Am Rentenmarkt sackte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,61 Prozent ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen konnte sich von den zwischenzeitlichen Abgaben deutlich erholen und notierte am Abend unverändert bei minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent fester bei 177,77 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 0,95 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel den dritten Tag in Folge um diesmal 1,15 Prozent auf 193,41 Punkte. Der australische ASX 200 stand besonders deutlich unter Druck.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die BIP-Daten sowie den Verbrauchervertrauensindex aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen von Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt. Gestern Abend meldete Gesco den Verkauf von sechs Tochtergesellschaften und hob zudem den Ausblick auf das Gesamtjahr an. Die Aktie notierte nachbörslich deutlich im Plus.