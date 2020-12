Diese Analyse wurde am 23.12.2020 um 09:07 Uhr erstellt.

Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Ausgehend von einem neuen Rekordhoch bei 3.588 Punkten, ging er im September in eine Seitwärtskorrektur oberhalb der 200-Tage-Linie über. Im Rahmen des laufenden mehrwöchigen Aufwärtsimpulses vom Reaktionstief bei 3.234 Punkten konnte schließlich die Konsolidierung bullish aufgelöst werden. Zuletzt hatte die Notierung ein Rekordhoch bei 3.227 Punkten verzeichnet und von dort eine technische Gegenbewegung gestartet. Im Bereich 3.633/3.636 Punkten trifft sie dabei auf eine kurzfristig relevante Unterstützung. Solange diese hält, bleibt die Jahresendrally ungefährdet. Darunter wäre hingegen zunächst ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 3.588 Punkte und eventuell 3.555 Punkte zu favorisieren. Unterhalb der letztgenannten Marke (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Ausdehnung in Richtung 3.444/3.479 Punkte einzuplanen. Ein Tagesschluss oberhalb von 3.727 Punkten würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Zielen bei 3.785 Punkten und 3.822/3.853 Punkten.