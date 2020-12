Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag Zugewinne verzeichnen. Stützend wirkten Aussagen von Experten, dass die neuentwickelten Corona-Impfstoffe wahrscheinlich auch gegen die mutierten Varianten wirken würden. Der DAX schloss 1,29 Prozent fester bei 13.418 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,22 beziehungsweise 1,38 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 86 Gewinner und elf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 54,6 Millionen Aktien (Vortag: 98,3) im Wert von 2,61 Milliarden USD (10-Tages-Durchschnitt: 4,14). Stärkste Sektoren waren Technologie, Software und Konsum. Schwäche zeigten hingegen Bau, Rohstoffe und Telekommunikation. Infineon belegte mit einem Plus von 4,00 Prozent die DAX-Spitze, gefolgt von HeidelbergCement und Bayer mit Zugewinnen von 3,76 und 3,04 Prozent. Volkswagen stellte mit minus 0,07 Prozent den einzigen Verlierer im Leitindex.

An der Wall Street schloss der Dow 0,66 Prozent schwächer bei 30.016 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte hingegen 0,21 Prozent auf 12.718 Zähler vor. 56 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Es gab 296 neue 52-Wochen-Hochs und vier Tiefs. Einzige Sektoren im Plus waren Technologie und Immobilien. Am deutlichsten abwärts ging es sektorenseitig für Energiewerte und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar stark gesucht. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,58 Prozent höher bei 90,61 Punkten. EUR/USD gab derweil um 0,65 Prozent auf 1,2163 USD nach. Auffällige Schwäche unter den anderen Hauptwährungen zeigte der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sackte um 0,87 Prozent auf 398,68 Punkte ab. Brent-Öl verbilligte sich um 2,04 Prozent auf 49,87 USD. Gold fiel um 0,94 Prozent auf 1.865 USD (1.529 EUR). Silber rutschte um 3,98 Prozent auf 25,33 USD ab.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,60 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend zwei Basispunkte tiefer bei ebenfalls minus 0,60 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,16 Prozent fester bei 178,05 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um zwei Basispunkte auf 0,93 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Besonders deutliche Aufschläge sahen der koreanische Kospi und der Shanghai Composite.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und der Verbraucherstimmung nach Lesart der Universität Michigan. Unternehmensseitig dürfte Daimler im Fokus stehen. Das Unternehmen könnte laut einem gestern Abend veröffentlichten Medienbericht möglicherweise einen Börsengang seiner Lkw-Sparte vorbereiten. Im nachbörslichen Handel tendierte das Papier des Autokonzerns rund 2 Prozent fester.