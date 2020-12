Der Platinpreis war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 2.273 USD bis auf ein im März verzeichnetes Dekadentief bei 577 USD gefallen. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Aktuell befindet sich die Notierung nach dem Erreichen eines 4-Jahres-Hochs bei 1.082 USD im Korrekturmodus. Der bislang dreiwellige Rücksetzer bis an ein Reaktionstief bei 948 USD gefährdet den bullishen übergeordneten Trend nicht. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über das Rallyhoch bei 1.082 USD eine langfristige Bodenbildungsphase abschließen. Erste Indizien hierfür wären ein Anstieg über die aktuellen Hürden bei derzeit 1.046 USD (korrektive Abwärtstrendlinie) und 1.061 USD. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 1.120/1.133 USD, 1.177/1.194 USD und 1.216/1.217 USD in den charttechnischen Blick rücken. Stützend wirkt der bis in den Februar hinein vorliegende saisonale Rückenwind. Kurzfristig kritisch ist der Support bei 948/951 USD. Darunter wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 915/917 USD oder 872/883 USD einzuplanen.