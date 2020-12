Nächste Unterstützungen:

13.475-13.534

13.404-13.442

13.343-13.350

Nächste Widerstände:

13.624

13.726

13.774/13.795

Charttechnisch wurde damit die im Fokus stehende und sich bis 13.624 Punkte erstreckende Kurslücke vom Montag nahezu vollständig geschlossen. Im heutigen Handel dürfte es zu einem ernsten Test dieser Hürde kommen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, wäre bullish zu werten. Ein erneuter Vorstoß an die übergeordnet kritische Widerstandszone bei 13.774/13.795 Punkten stünde dann auf der Agenda. Darüber würde schließlich der langfristige Haussetrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 13.899 Punkten und 14.000-14.228 Punkten. Nächste kurzfristig relevante Unterstützungsthemen lassen sich bei 13.475-13.534 Punkten, 13.404-13.442 Punkten und 13.343-13.350 Punkten ausmachen. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das Bild in diesem Zeitfenster leicht eintrüben und die wichtigere Supportzone bei 13.009/13.060 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken.