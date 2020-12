Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Vom März-Tief aus konnte das als Corona-Profiteur geltende Papier bereits in der Spitze um rund 163 Prozent zulegen. Zuletzt konsolidierte es am Widerstandsbereich der steigenden Linie entlang der Hochpunkte vom Juli und November in einer engen mehrtägigen Range seitwärts. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Ausbruch auf der Oberseite. Begleitet von hohem Volumen, haussierte die Notierung bis auf ein neues Allzeithoch bei 132,10 EUR. Potenzielle nächste Ziele lauten 132,50 EUR und 136,00/142,30 EUR. Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sollte indes eine zeitnahe Verschnaufpause eingeplant werden. Das kurzfristig bullishe Chartbild würde erst mit einem Schlusskurs unterhalb der nächsten Supportzone bei 116,60-121,35 EUR getrübt. In diesem Fall würde eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 98,00-105,00 EUR nicht überraschen.