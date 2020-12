Diese Analyse wurde am 29.12.2020 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern mit einer bullishen Kurslücke. Anschließend pendelte er in einer engen Handelsspanne seitwärts unterhalb des noch in der ersten Handelsstunde markierten neuen Rekordhochs bei 13.819 Punkten und oberhalb des ebenfalls in der ersten Handelsstunde verzeichneten Tagestiefs bei 13.740 Punkten. Mit 13.790 Punkten schloss der Index fünf Punkte unterhalb der alten Bestmarke vom Februar dieses Jahres.