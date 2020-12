Diese Analyse wurde am 30.12.2020 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) weist ausgehend vom im Januar 2018 erreichten Rekordhoch bei 31,26 EUR einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Oberhalb des im September bei 6,85 EUR verzeichneten 17-Jahres-Tiefs und damit an einer aus dem ultralangfristigen Chart ersichtlichen Unterstützung versucht sich das Papier an einer übergeordneten Bodenbildung. Diese würde indes erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone bei 12,50-12,61 EUR komplettiert. Nach der Überwindung der 200-Tage-Linie und einem mehrwöchigen Pullback konnte der Wert zuletzt mit dem Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom November-Hoch ein bullishes Anschlusssignal generieren. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die langfristige Abwärtstrendlinie bei derzeit 11,55 EUR als nächstes Kursziel. Gelänge ein signifikanter Durchbruch über diese Hürde, würde ein zeitnaher fortgesetzter Vorstoß in Richtung 12,50-12,61 EUR wahrscheinlich. Mit Blick auf die Unterseite stellt der Bereich 9,89-10,15 EUR die kurzfristig kritische Supportzone dar. Ein Schlusskurs darunter würde einen Test der mittelfristig bedeutsamen Unterstützung bei 8,58-9,30 EUR nahelegen.