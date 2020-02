Die Aktie des im MDAX notierten Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach der bullishen Auflösung der seit dem Sommer 2018 etablierten Seitwärtskonsolidierung am 4. November vergangenen Jahres konnte der Wert bis auf ein neues Rekordhoch bei 45,20 EUR vorstoßen. Die darunter ausgebildete Handelsspanne wurde im gestrigen Handel nach der Vorlage der Geschäftszahlen mit einer bearishen Kurslücke und begleitet von hohem Handelsvolumen nach unten verlassen. Im Tagestief (38,90 EUR) näherte sich das Papier bereits der mittelfristig kritischen Supportzone bei 38,00-38,51 EUR an, bevor eine Erholung startete. Mit einem ernsthaften Test der genannten Supportzone muss gerechnet werden. Solange diese von den Bullen per Tagesschluss verteidigt werden kann, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend ungefährdet. Darunter befinden sich nächste potenzielle Unterstützungen bei 37,43 EUR und 36,54-36,87 EUR. Unterhalb von 36,54 EUR würde sich das mittelfristige technische Bild deutlicher eintrüben mit möglichen Zielen bei 34,89/35,00 EUR und 34,18 EUR. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Anteilsschein über wichtige nächste Hürden und mögliche Erholungsziele bei 41,74/42,20 EUR und 43,21 EUR. Ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke ist erforderlich, um das kurzfristige Bild signifikant aufzuhellen und einen erneuten Vorstoß in Richtung 45,20 EUR zu ermöglichen.