Am deutschen Aktienmarkt überwogen zu Beginn der Handelswoche die positiven Vorzeichen. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus trat etwas in den Hintergrund. Stützend wirkte eine Erholung an der Wall Street. Der DAX schloss 0,48 Prozent fester bei 13.045 Punkten. MDAX und TecDAX notierten mit Aufschlägen von 0,22 und 0,12 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 64 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 81,4 Millionen Aktien (Vortag: 106,9) im Wert von 3,64 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,68). Stärkste Sektoren waren Software und Einzelhandel. Am schwächsten präsentierten sich Banken und Technologiewerte. Die SAP-Aktie setzte sich mit einem Plus von 1,85 Prozent an die DAX-Spitze. HeidelbergCement, Lufthansa und E.ON verbesserten sich dahinter um jeweils 1,66 Prozent. Deutsche Bank büßte als Schlusslicht 1,84 Prozent ein. Covestro und Continental verloren 1,12 und 0,62 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial nach einem überraschend positiv ausgefallenen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA um 0,50 Prozent auf 28.400 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,49 Prozent nach oben auf 9.126 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE zeigten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 141 neuen 52-Wochen-Hochs standen 85 Verlierer gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Rohstoffwerte und Technologietitel am stärksten gesucht. Deutlich abwärts ging es mit den Energiewerten. Hier lasteten die weiter einbrechenden Ölpreise auf der Stimmung. Bei den Einzelwerten stand die Tesla-Aktie mit einer Kursexplosion um 19,89 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 780,00 USD im Zentrum des Interesses. Beflügelt wurde das Papier von positiven Analystenkommentaren mit teils sehr ambitionierten Kurszielen. Seit Jahresbeginn konnte der Wert bereits um rund 86 Prozent zulegen.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar gesucht. Der Dollar-Index legte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,46 Prozent auf 97,81 Punkte zu. EUR/USD fiel um 0,30 Prozent auf 1,1061 USD. Bei den anderen Hauptwährungen fiel das Pfund Sterling durch deutliche Abschläge auf. Die Inselwährung litt darunter, dass Premierminister Boris Johnson ankündigte, bei den anstehenden Verhandlungen über die zukünftigen Handelsbeziehungen zur EU eine harte Linie zu verfolgen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab in Fortsetzung seines dynamischen mehrwöchigen Abwärtstrends um weitere 1,92 Prozent auf 381,34 Punkte nach. Brent-Öl sackte belastet von anhaltenden Nachfragesorgen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus um 4,47 Prozent auf ein 13-Monats-Tief bei 54,09 USD ab. Comex-Kupfer verlor 0,38 Prozent auf ein Mehrmonatstief bei 2,51 USD. Gold notierte 0,45 Prozent schwächer bei 1.581 USD (1.426 EUR). Silber verbilligte sich um 1,98 Prozent auf 17,66 USD. Platin und Palladium legten gegen den Trend um 0,99 beziehungsweise 0,56 Prozent zu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,44 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um einen Basispunkt auf ein 4-Monats-Tief bei minus 0,45 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach drei Plustagen in Folge 0,09 Prozent schwächer bei 175,06 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um drei Basispunkte auf 1,54 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1,03 Prozent auf 166,20 Punkte und beendete damit eine acht Tage andauernde Verlustserie. Besonders deutlich aufwärts ging es mit dem koreanischen Kospi. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Die australische Notenbank RBA ließ ihre Geldpolitik auf ihrer Sitzung wie allgemein erwartet unverändert.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Siemens Gamesa, Amadeus Fire und BP. Nach Börsenschluss richtet sich der Blick auf die Zahlenwerke von Walt Disney und Qiagen. Die Google-Mutter Alphabet konnte mit ihren gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen nicht überzeugen. Im nachbörslichen Handel verlor das Papier rund 4 Prozent. Die Ölpreise könnten Impulse vom Treffen der OPEC und Nicht-OPEC-Länder (OPEC+) zum Ölpreisrückgang aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus erhalten.