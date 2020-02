Nächste Unterstützungen:

12.974/12.988

12.887/12.945

12.795

Nächste Widerstände:

13.078/13.080

13.114-13.144

13.193-13.228

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der Index einen Inside Day und eine Bullish-Harami-Kerze. Das Muster signalisiert eine Verschnaufpause im Rahmen des kurzfristigen Abwärtstrends vom Rekordhoch bei 13.640 Punkten. Die Aussichten für eine deutlichere Ausdehnung der Erholung sind gut, solange der nächste Support bei 12.988 Punkten nicht unterschritten wird. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über die aktuelle Hürde bei 13.078/13.080 Punkten. Mögliche nächste Ziele lauten dann 13.114-13.144 Punkte und 13.193-13.228 Punkte. Darüber würde die kritische Hürde bei 13.296-13.386 Punkten in den Blick rücken. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würde ein Signal für ein mögliches Ende der laufenden Abwärtskorrektur generiert. Ein Rutsch unter 12.974/12.988 Punkte würde das Erholungsszenario negieren und einen ernsthaften Test der bedeutenden Ziel- und Unterstützungszone bei 12.887/12.945 Punkten auf die Agenda rücken. Deren Verletzung würde das mittelfristige Bild eintrüben und Abwärtsrisiken in Richtung 12.492-12.604 Punkte signalisieren. Zwischengeschaltete Supports lauten in diesem Fall 12.795 Punkte und 12.733 Punkte.