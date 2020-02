Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Dienstag eine breit angelegte Erholung nach dem jüngsten Abverkauf. Die Sorge vor den Auswirkungen der Coronavirus-Erkrankung trat in den Hintergrund. Als Kursstütze fungierten Liquiditätsspritzen von Seiten der chinesischen Zentralbank. Der DAX schloss 1,81 Prozent fester bei 13.282 Punkten. MDAX und TecDAX haussierten um 1,41 und 1,92 Prozent. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und elf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 94 Prozent. Im DAX wechselten 80,9 Millionen Aktien (Vortag: 81,4) im Wert von 3,76 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,82) den Besitzer. Alle Sektoren verbuchten Zugewinne. Am deutlichsten fielen sie bei Rohstofftiteln und Technologiewerten aus. Nachrichtenlos belegte die Aktie von Wirecard die DAX-Spitze mit einem Plus von 4,26 Prozent. Linde verbesserte sich dahinter nach einem positiven Analystenkommentar um 3,46 Prozent. Vonovia und RWE stellten mit moderaten Abschlägen von 0,19 und 0,06 Prozent die einzigen Verlierer im Leitindex.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 1,43 Prozent höher bei 28.808 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,27 Prozent nach oben auf 9.334 Zähler. Dem technologielastigen Index gelang damit der Sprung auf ein neues Allzeithoch. 70 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 79 Prozent. 239 neuen 52-Wochen-Hochs standen 46 Tiefs gegenüber. Bis auf die Versorger konnten alle Sektoren zulegen. Technologiewerte und Industrietitel standen in der Anlegergunst vorne.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent fester bei 97,95 Punkten. EUR/USD gab um 0,17 Prozent auf 1,1042 USD nach. Dank der gestiegenen Risikofreude konnte der Austral-dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen aufwerten. Am schwächsten unter den Majors tendierten die klassischen sicheren Häfen Yen und Franken.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise gab um 0,34 Prozent auf 380,06 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich um 1,07 Prozent auf 53,87 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 2,91 Prozent nach oben auf 1,87 USD. Comex-Kupfer legte um 1,60 Prozent auf 2,55 USD zu. Gold sackte belastet von der gestiegenen Risikofreude und deutlich anziehenden Anleiherenditen um 1,67 Prozent auf 1.556 USD (1.405 EUR) ab. Silber notierte 0,40 Prozent schwächer bei 17,60 USD.

Am Rentenmarkt zeigten die Renditen der Staatsanleihen eine kräftige Erholungsbewegung. Die Umlaufrendite kletterte um drei Basispunkte auf minus 0,41 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend fünf Basispunkte höher bei minus 0,40 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,38 Prozent tiefer bei 174,39 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um sieben Basispunkte auf 1,61 Prozent nach oben.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,73 Prozent auf 167,99 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Siemens und Infineon.