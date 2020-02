Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Der laufende mittelfristige Kursschub startete ausgehend vom im August vergangenen Jahres verzeichneten Korrekturtief bei 84,50 EUR. Zuletzt hatte das Papier einen mehrtägigen Rücksetzer vom Rekordhoch bei 139,10 EUR vollzogen. Seit der Ausbildung einer Bullish-Engulfing-Kerze am Montag befinden sich die Bullen auch in diesem Zeitfenster wieder am Ruder. Im gestrigen Handel sprang die Aktie schließlich begleitet von hohen Umsätzen auf eine neue Bestmarke. In der Spitze erreichte sie dabei beinahe bereits das Fibonacci-Extensionsziel bei 145,16 EUR. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Solange die nächste Supportzone bei 137,50-139,10 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das Chartbild jedoch unmittelbar bullish. Potenzielle nächste Ziele oberhalb von 148,16 EUR befinden sich bei 148,90 EUR und 153,35/154,96 EUR. Darüber wäre eine mittelfristige Ausdehnung der Rally in Richtung 163,38 EUR vorstellbar. Ein Tagesschluss unter der Kurslücke bei 137,50 EUR würde hingegen ein erstes Signal für den Übergang in eine Konsolidierungsphase liefern. Mittelfristig würde sich das Bild erst mit einer Verletzung der Supportzone bei aktuell 127,25-129,30 EUR eintrüben. In diesem Fall müsste ein Rücksetzer in Richtung 110,80-114,63 EUR eingeplant werden.