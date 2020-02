Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte den dritten Tag in Folge die positiven Vorzeichen. Beflügelt wurde die Risikofreude durch Medienberichte, wonach chinesische Universitäten angeblich ein Heilmittel gegen das Coronavirus gefunden haben könnten. Auch wenn sich Experten im Anschluss sehr skeptisch äußerten, griffen die Anleger zu. Der DAX schloss 1,48 Prozent fester bei 13.478 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 1,18 beziehungsweise 2,23 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 78 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 87 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 108,5 Millionen Aktien (Vortag: 80,9) im Wert von 4,88 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,91). Stärkste Sektoren waren Technologie und Rohstoffe. Lediglich die als defensiv geltenden Immobilienaktien zeigten auf Sektorenebene Abschläge. Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 10,58 Prozent. Der Chiphersteller konnte die Anleger mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Dahinter stiegen Continental und Daimler ohne Nachrichten um 4,16 und 4,02 Prozent. Siemens reagierte mit einem vergleichsweise moderaten Plus von 0,66 Prozent auf die Vorlage der Quartalsbilanz. Die rote Laterne im Leitindex hielt MTU mit minus 2,81 Prozent. Hier belastete ein negativer Analystenkommentar. Deutsche Börse und adidas zeigten Verluste von 0,72 und 0,32 Prozent. Im MDAX sprangen Compugroup Medical und Software AG nach Zahlen um 12,37 und 11,36 Prozent.

An der Wall Street endeten die Indizes nach besser als erwarteten US-Konjunkturdaten mit Zugewinnen. Für den Dow Jones Industrial ging es um 1,67 Prozent nach oben auf 29.291 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,35 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 9.367 Punkten. 74 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 249 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 Tiefs gegenüber. Alle Sektoren bis auf Immobilienaktien legten zu. Die kräftigsten Aufschläge waren bei Energiewerten und Finanztiteln zu beobachten.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar stark gesucht. Der Dollar-Index stieg bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,36 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 98,28 Punkten. EUR/USD gab um 0,43 Prozent auf 1,0997 USD nach. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen konnte der Austral-Dollar gegenüber allen anderen Majors aufwerten. Am schwächsten tendierte der als sicherer Hafen geltende Franken.

Der S&P GSCI Rohstoffindex zog angetrieben von einer Erholungsrally bei Energierohstoffen und Industriemetallen um 1,56 Prozent auf 386,27 Punkte an. Besonders kräftige Aufschläge zeigten die Ölpreise trotz eines stärker als erwarteten Anstiegs der US-Rohölbestände. Brent-Öl verteuerte sich um 3,22 Prozent auf 55,70 USD. Comex-Kupfer stieg um 1,73 Prozent auf 2,59 USD. Gold handelte nach dem Kursrutsch vom Vortag 0,32 Prozent fester bei 1.560 USD (1.415 EUR). Silber notierte 0,17 Prozent höher bei 17,59 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,38 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um vier Basispunkte auf minus 0,36 Prozent an. Der Euro-Bund-Future endete 0,38 Prozent tiefer bei 173,73 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um fünf Basispunkte auf 1,66 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. China halbierte die Strafzölle auf mehrere hundert Waren im Wert von 75 Milliarden USD aus den USA, was zur positiven Stimmung in der Region beitrug. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1,85 Prozent auf 170,73 Punkte. Besonders deutliche Aufschläge zeigte der Nikkei 225.

Heute richtet sich der Blick von der konjunkturellen Seite auf die Dezember-Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Osram Licht, Rational, Arcelormittal, Nokia, Unicredit, Sanofi, Total, Cancom, Fiat Chrysler und Twitter.