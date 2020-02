Der deutsche Aktienmarkt wurde auch am Donnerstag von der Hoffnung auf eine Entspannung in Sachen Coronavirus angetrieben. Zusätzlich stützend wirkte die Absenkung der Zölle auf eine Vielzahl an Waren aus den USA seitens Chinas. Der DAX schloss 0,71 Prozent fester bei 13.575 Punkten und rückte damit wieder deutlich an das Rekordhoch bei 13.640 Punkten heran. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,44 beziehungsweise 0,41 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Im DAX wechselten 114,6 Millionen Aktien (Vortag: 108,5) im Wert von 3,96 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,05). Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Banken mit weitem Abstand am stärksten gesucht. Beflügelnd wirkte die Meldung, dass die US-Investmentgesellschaft Capital Group als Großinvestor bei der Deutschen Bank eingestiegen ist. Daneben kamen die Quartalszahlen der italienischen Großbank Unicredit bei den Anlegern gut an. Stahlwerte profitierten von einem optimistischen Ausblick des Branchenprimus Arcelormittal. Am schwächsten tendierten Industriewerte und Technologietitel. Die Aktie der Deutschen Bank haussierte an der DAX-Spitze um 12,89 Prozent. RWE und E.ON rückten dahinter um 2,21 und 1,96 Prozent vor. Aufgrund des Dividendenabschlags notierte Siemens am Indexende. Continental und HeidelbergCement verzeichneten Abschläge von 0,57 und 0,30 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,30 Prozent auf 29.380 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,83 Prozent auf 9.446 Zähler hinzu. Beide Indizes verbuchten neue Rekordhochs. Die Marktbreite gestaltete sich jedoch schwach. An der NYSE gab es 1.404 Gewinner und 1.508 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Es gab 261 neue 52-Wochen-Hochs und 32 neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Kommunikationsdienstleister und Technologie. Deutliche Einbußen verbuchte der Energiesektor.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seine Rally fort. Der Dollar-Index stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,22 Prozent auf 98,47 Punkte. EUR/USD gab um 0,16 Prozent auf 1,0980 USD nach. Das Währungspaar unterschritt damit eine mittelfristig relevante Unterstützungszone und markierte ein 4-Monats-Tief.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise kletterte um 0,24 Prozent auf 387,19 Punkte. Brent-Öl gab um 0,18 Prozent auf 55,18 USD nach. Der Preis für US-Erdgas stieg nach den Lagerbestandsdaten um 0,21 Prozent auf 1,87 USD. Comex-Kupfer verteuerte sich um 0,84 Prozent auf 2,60 USD. Gold notierte 0,47 Prozent höher bei 1.570 USD (1.427 EUR). Silber haussierte um 1,21 Prozent auf 17,82 USD. Platin und Palladium verbuchten hingegen deutliche Abschläge von 2,11 und 4,23 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,36 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend einen Basispunkt tiefer bei minus 0,37 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,07 Prozent fester bei 173,85 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um einen Basispunkt auf 1,65 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 0,49 Prozent tiefer bei 169,85 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite die US-Arbeitsmarktdaten für den Januar im Fokus. Daneben richtet sich der Blick auf die Dezember-Daten zur deutschen Industrieproduktion. Unternehmensseitig veröffentlicht Ceconomy die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal.