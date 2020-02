Nächste Unterstützungen:

13.534

13.483/13.489

13.371-13.400

Nächste Widerstände:

13.597/13.640

13.718-13.744

13.821

Die kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Die Ziel- und Widerstandszone bei 13.597/13.640 Punkten wurde abgearbeitet. Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine Doji-Kerze mit Schatten zu beiden Seiten. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über das Rekordhoch bei 13.640 Punkten, idealerweise per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde die Fortsetzung des intakten übergeordneten Aufwärtstrends mit nächsten potenziellen Zielen bei derzeit 13.718-13.744 Punkten, 13.821 Punkten und 13.895 Punkten indiziert. Angesichts der extrem überkauften markttechnischen Lage auf Basis des Stundencharts ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer zu unterstellen. Eine preisliche Bestätigung hierfür wäre in einem Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungen bei 13.534 Punkten und 13.483/13.489 Punkten zu sehen. Im Fokus als potenzielle Auffangzone stünde dann der Bereich 13.371-13.400 Punkte. Solange diese nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Aussichten auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 13.597/13.640 Punkte günstig. Eine Verletzung der Zone würde hingegen fortgesetzte Abgaben in Richtung 13.312 Punkte, 13.283 Punkte und 13.223 Punkte nahelegen.