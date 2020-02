Nächste Unterstützungen:

13.458/13.464

13.365-13.400

13.718-13.730

Nächste Widerstände:

13.559

13.597/13.640

13.718-13.730

Per Tagesschluss verteidigte der deutsche Leitindex damit die Unterstützung der am Donnerstag gerissenen Kurslücke bei 13.489 Punkten. Verlässliche Anzeichen für ein Ende der laufenden Konsolidierungsphase liegen jedoch noch nicht vor. Sollte heute die Unterstützungszone bei aktuell 13.458/13.464 Punkten unterschritten werden, würde die potenzielle Auffangzone bei derzeit 13.365-13.400 Punkten in den Fokus rücken. Solange diese nicht nachhaltig verletzt wird, bleiben die Chancen für einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 13.597/13.640 Punkte günstig. Eine Verletzung der genannten Zone würde hingegen fortgesetzte Abgaben in Richtung 13.317 Punkte, 13.283/13.289 Punkte und 13.223 Punkte und somit eine ausgeprägte Korrekturphase nahelegen. Zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der kritischen Unterstützungszone bei 12.887-12.974 Punkten. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 13.559 Punkten und vor allem 13.597/13.640 Punkten. Zur Erzeugung eines Anschlusskaufsignals bedarf es weiterhin eines nachhaltigen Anstiegs über das Rekordhoch bei 13.640 Punkten, idealerweise per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde die Fortsetzung des intakten übergeordneten Aufwärtstrends mit nächsten möglichen Zielen bei 13.718-13.730 Punkten, 13.821 Punkten und 13.895 Punkten indiziert.