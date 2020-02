Nächste Unterstützungen:

13.445-13.489

13.400/13.402

13.365/13.371

Nächste Widerstände:

13.500/13.530

13.559

13.597/13.640

Die Chancen auf eine zeitnahe erneute Attacke in Richtung Rekordhoch stehen weiterhin gut. Ein erstes Signal hierfür wäre in einem Anstieg über den nächsten Widerstand bei heute 13.500/13.530 Punkten zu sehen. Potenzielle nächste Ziele und Hürden befinden sich im Erfolgsfall bei 13.559 Punkten und 13.597/13.640 Punkten. Zur Erzeugung eines Anschlusskaufsignals bedarf es weiterhin eines nachhaltigen Anstiegs über das Rekordhoch bei 13.640 Punkten, idealerweise per Tagesschluss. Damit würde die Fortsetzung des intakten übergeordneten Aufwärtstrends mit nächsten möglichen Zielen bei 13.718-13.730 Punkten, 13.821 Punkten und 13.895 Punkten indiziert. Unterstützt ist der Index heute bei 13.445-13.489 Punkten. Ein Rutsch darunter würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Korrektur mit nächsten Zielen bei 13.400/13.402 Punkten, 13.365/13.371 Punkten und 13.283-13.310 Punkten werden lassen.