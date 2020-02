Die Aktie des Softwareriesen Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Vom Korrekturtief im Dezember 2018 bei 93,96 USD konnte sich der Kurs in der Spitze bereits mehr als verdoppeln. Im Rahmen einer Trendbeschleunigung in den vergangenen beiden Wochen brach die Notierung über die Rückkehrlinie des langfristigen Trendkanals aus und markierte am Dienstag ein Rekordhoch bei 190,70 USD. Dort formte der Anteilsschein auf Basis des Tagescharts eine bearish zu wertende Dark-Cloud-Cover-Kerze. Zugleich stellt sich die Lage in den markttechnischen Indikatoren extrem überkauft dar. Mit Blick auf den Wochenchart notiert beispielsweise der RSI-Indikator auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 1997. Eine deutlichere Verschnaufpause würde daher auf Sicht der kommenden Tage und Wochen nicht überraschen. Als mögliche Auffangzone fungiert der Bereich 171,95-176,31 USD. Solange sich die Notierung darüber halten kann, bleibt der beschleunigte Aufwärtstrend ungefährdet. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste eine kräftigere Abwärtskorrektur in Richtung 160,20/163,00 USD eingeplant werden. Es bedarf eines Tagesschlusskurses über 190,70 USD, um das Kerzen-Warnsignal vom Dienstag zu negieren. In diesem Fall würde eine unmittelbare Fortsetzung der Rally indiziert.