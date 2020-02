Das Währungspaar EUR/USD befindet sich ausgehend vom im Februar 2018 verzeichneten Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im Oktober vergangenen Jahres markierte es ein 2-Jahres-Tief bei 1,0879 USD und startete von der dort befindlichen Unterstützungszone eine deutliche Kurserholung. Zum Jahresende brach die Notierung im Rahmen der zweiten Erholungswelle zwischenzeitlich über eine bedeutende Widerstandszone bei 1,1150-1,1179 USD aus. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig und somit als Bullenfalle. Ausgehend vom Rallyhoch bei 1,1239 USD, bewegte sich der Kurs wieder südwärts und unterschritt die besagte Zone wieder. Seither befinden sich die Euro-Bären wieder am Ruder. Mit den jüngsten Kursverlusten rutschte die Notierung schließlich unter das Oktober-Tief und verzeichnete im heutigen asiatischen Handel ein 3-Jahres-Tief bei 1,0828 USD. Aus dem langfristigen Chartbild ergibt sich eine nächste bedeutende Ziel- und Unterstützungszone bei 1,0738-1,0781 USD. Sowohl die Sentimentdaten als auch die momentumbasierten Indikatoren sprechen für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Stabilisierung oder auch deutlichere Erholung, ausgehend von dieser Zone. Im Fokus als mögliches Erholungsziel befindet sich der ehemalige Support bei 1,0879 USD. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs darüber, um einen Kursaufschwung in Richtung 1,0992 USD zu ermöglichen. Solange jedoch die kritische und massive Widerstandszone bei derzeit 1,1038-1,1118 USD nicht überwunden wird, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend ungefährdet. Ein signifikanter Rutsch unter 1,0738 USD würde nächste Ausdehnungsziele bei 1,0657-1,0678 USD und 1,0570 USD in den Blick rücken.