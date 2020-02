Nächste Unterstützungen:

13.668

13.637

13.573/13.577

Nächste Widerstände:

13.759/13.769

13.821/13.837

13.895

Das bullishe Reversal am Tagestief führte zur Ausbildung einer Tageskerze mit langer Lunte, die im Dunstkreis des 23,6%-Fibonacci-Retracements des Aufwärtsimpulses vom Ende Januar markierten Zwischentief Nachfrage signalisiert. Der Support bei 13.573/13.577 Punkten ist nun als kurzfristig kritisch zu werten. Solange diese Zone von den Bullen verteidigt werden kann, bleiben die Aussichten für eine weitere Ausdehnung des intakten Aufwärtstrends günstig. Darunter wäre eine Abwärtskorrektur in Richtung 13.494/13.502 Punkte und eventuell 13.413-13.459 Punkte zu favorisieren. Nächste relevante Unterstützungen für den Intraday-Handel befinden sich heute bei 13.668 Punkten und 13.637 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Stundenschlusskurs über dem aktuellen Widerstand bei 13.759/13.769 Punkten ein prozyklisches Signal für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 13.821/13.837 Punkte und 13.895 Punkte generieren.