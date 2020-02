Der Rohöl-Future der Sorte Brent hatte in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine Trading-Range zwischen 55,88 USD und 71,95 USD etabliert. Nach einem bis zum 8. Januar andauernden Vorstoß an das obere Ende der Range startete er einen dynamischen Kursabschwung und brach dabei eine Reihe mittelfristig bedeutsamer Unterstützungen. Am 3. Februar rutschte er im Rahmen dieses Abverkaufs aus der genannten Handelsspanne bis auf ein wenige Tage später verzeichnetes 13-Monats-Tief bei 53,11 USD. Dort setzte in den vergangenen Tagen eine technische Erholungsbewegung ein. Am Freitag erreichte die Notierung eine erste Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 57,80 USD erstreckt. Mit Blick auf die zuvor extrem überverkaufte und positiv divergierende Situation in den Momentum-Oszillatoren erscheint eine Ausdehnung der Erholung möglich. Hierzu bedarf es jedoch der preislichen Bestätigung eines nachhaltigen Anstieges über 57,80 USD. Im Erfolgsfall wäre ein fortgesetzter Kursanstieg in Richtung 59,53-60,30 USD oder 61,70-62,56 USD vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant überwunden wird, bleiben die Bären jedoch mittelfristig im Vorteil. Ein Rutsch unter 54,96 USD würde nun ein erstes Warnsignal für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde das bearishe Szenario mit einer Unterschreitung der dann in den Fokus rückenden Ziel- und Unterstützungszone bei 52,73/53,11 USD. Das Tief aus dem Dezember 2018 bei 49,93/50,66 USD dürfte dann zeitnah angesteuert werden.