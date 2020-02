Am deutschen Aktienmarkt dominierte vor dem Wochenende Zurückhaltung bei den Anlegern. Belastend wirkten enttäuschend schwache Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt sowie weiter deutlich steigende Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs einen Punkt tiefer bei 13.744 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,14 Prozent auf 29.215 Punkte vor. Für den TecDAX ging es derweil um 0,43 Prozent abwärts auf 3.265 Zähler. In den drei Indizes gab es 50 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Im DAX wechselten 66,3 Millionen Aktien (Vortag: 92,1) im Wert von 3,04 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,89) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Rohstoffe, Immobilien und Versorger. Die deutlichsten Abgaben auf Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten, Automobiltiteln und Industriewerten zu beobachten. MTU belegte mit einem Plus von 1,99 Prozent die DAX-Spitze. Vonovia und FMC folgten mit Aufschlägen von 1,41 und 1,08 Prozent. Wirecard verlor als Schlusslicht nach der Vorlage der Quartalszahlen 3,47 Prozent. Charttechnisch traf das Papier auf Widerstand in Gestalt der Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Infineon und Volkswagen büßten 1,24 und 1,20 Prozent ein.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,08 Prozent auf 29.398 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte hingegen um 0,29 Prozent auf 9.624 Punkte. 50 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus und 47 Prozent im Minus. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 57 Prozent. 264 neuen 52-Wochen-Hochs standen 57 Tiefs gegenüber. Am stärksten gesucht waren die als defensiv geltenden Sektoren Immobilien und Versorger. Unter Druck standen hingegen Energiewerte trotz einer Erholung der Ölpreise.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des US-Handels 0,06 Prozent fester bei 99,16 Punkten. EUR/USD verlor 0,09 Prozent auf ein 3-Jahres-Tief bei 1,0829 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen fiel der Kanada-Dollar durch Stärke auf während der Franken Abschläge verbuchte.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise legte um 0,56 Prozent auf 396,22 Punkte zu. Brent-Öl verteuerte sich um 1,74 Prozent auf 57,32 USD. Comex-Kupfer notierte 0,52 Prozent tiefer bei 2,60 USD. Gold kletterte um 0,48 Prozent auf 1.586 USD (1.460 EUR). Silber stieg um 0,65 Prozent auf 17,73 USD. Platin und Palladium verloren hingegen 0,61 und 1,46 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,40 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete einen Basispunkt tiefer bei ebenfalls minus 0,40 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem richtungslosen Handel innerhalb der Vortagesspanne 0,03 Prozent fester bei 174,32 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um zwei Basispunkte auf 1,59 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,24 Prozent auf 170,06 Punkte nach. Die Börsen in China und Hongkong tendierten freundlich. Auffällige Schwäche zeigte der Nikkei 225 in Japan nach enttäuschenden BIP-Daten.

Marktbewegende Konjunkturdaten stehen heute nicht zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Börse und von Bertrandt. Von der Wall Street gibt es keine Impulse, da dort feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.