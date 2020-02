Nächste Unterstützungen:

13.706-13.728

13.668

13.577

Nächste Widerstände:

13.789-13.837

13.895

14.000-14.114

Der Trend bleibt in allen relevanten Zeitebenen aufwärtsgerichtet. Die geringe Schwungkraft im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster sowie die Sentimentdaten indizieren jedoch eine erhöhte Anfälligkeit für mögliche Rücksetzer. Solange die nächste Supportzone bei aktuell 13.706-13.728 Punkten nicht unterschritten wird, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Darunter sollte ein Rücksetzer in Richtung zunächst 13.668 Punkte oder 13.577 Punkte eingeplant werden. Die Verletzung der letztgenannten Marke (Tief vom Donnerstag), insbesondere per Tagesschluss, wäre kurzfristig bearish zu werten. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13.494/13.502 Punkte und 13.445 Punkte.