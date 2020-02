Die Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5) hatte nach einer dynamischen Rally im Dezember vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 128,00 EUR markiert. Im Rahmen von zwei Abwärtswellen sackte die Notierung anschließend bis auf ein 5-Monats-Tief bei 72,60 EUR ab. Ausgehend vom dort befindlichen wichtigen Supportcluster, konnte sich der Wert Mitte Januar bis auf 94,50 EUR erholen. Nach einer erneuten Schwächephase testete er erneut erfolgreich den Bereich des Korrekturtiefs und etablierte darüber eine drei Wochen andauernde Handelsspanne. Im gestrigen Handel setzte sich die Aktie in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen begleitet von hohem Handelsvolumen nach oben ab. Sie überwand dabei die steigende 200-Tage-Linie und zog bis auf ein 4-Wochen-Hoch bei 85,90 EUR an. Solange die Unterstützung bei 78,77 EUR nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, sind die Aussichten auf eine erneute Rally in Richtung 94,50-98,50 EUR gut. Ein signifikanter Anstieg darüber würde das technische Bild deutlicher aufhellen und Kursavancen in Richtung 104,61 EUR, 108,60 EUR und 117,20 EUR ermöglichen. Unterhalb des Tiefs bei 72,60 EUR käme es zu einer deutlichen Eintrübung des übergeordneten Chartbildes und es wäre zunächst eine unmittelbare Fortsetzung des laufenden Abwärtsimpulses in Richtung 63,91 EUR zu favorisieren.