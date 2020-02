Nächste Unterstützungen:

13.728

13.668

13.577

Nächste Widerstände:

13.795

13.821/13.837

13.895

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der DAX wie bereits am Freitag eine Spinning-Top-Kerze. Die Schwungkraft bleibt somit niedrig und die Notierung anfällig für eine kurzfristige Schwächephase. Auch von Seiten der Sentimentdaten bestehen Warnsignale für eine mögliche Verschnaufpause im Rahmen des laufenden Aufwärtstrends. Ein Rutsch unter den Support bei 13.728 Punkten per Stundenschluss würde eine erste preisliche Bestätigung für einen solchen Rücksetzer liefern. Darunter wären weitere Abgaben in Richtung zunächst 13.668 Punkte und 13.577 Punkte einzuplanen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke, insbesondere per Tagesschluss, würde das technische Bild deutlicher eintrüben. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13.494/13.502 Punkte und 13.445 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Anstieg über 13.795 Punkte die nächste Zielzone bei 13.821/13.837 Punkten in den Blick rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally an die nächste Fibonacci-Zielmarke bei 13.895 Punkten ermöglichen.