Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag klar die negativen Vorzeichen. Als Belastungsfaktor wirkte eine Umsatzwarnung des Technologiekonzerns Apple aufgrund der Folgen der Coronavirus-Krise. Ein enttäuschend schwach ausgefallener ZEW-Index der Konjunkturerwartungen geriet darüber in den Hintergrund. Der DAX endete 0,74 Prozent schwächer bei 13.681 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,88 und 0,82 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 18 Gewinner und 78 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Im DAX wechselten 82,1 Millionen Aktien (Vortag: 57,4) im Wert von 3,40 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,63) den Besitzer. Gesucht waren die als defensiv geltenden Sektoren Telekommunikation, Versorger und Immobilien. Am schwächsten tendierten Bauwerte, Rohstofftitel und Techwerte. RWE verbesserte sich als stärkster DAX-Wert um 1,63 Prozent. Dahinter zogen Deutsche Telekom und Vonovia um 1,35 respektive 1,16 Prozent an. Das Schlusslicht im Index bildete die Aktie von HeidelbergCement mit einem Minus von 3,02 Prozent nach der Vorlage der Geschäftszahlen. Daimler und Deutsche Post verloren 2,75 und 2,46 Prozent. Im MDAX stieg Compugroup Medical nach einer positiven Analysteneinschätzung um 2,00 Prozent. Thyssenkrupp sackte am anderen Ende um 5,52 Prozent ab. Hier belastete die Erwartung eines niedrigeren Kaufpreises für die zum Verkauf stehende Aufzugssparte. Die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor büßte 4,45 Prozent ein.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 0,56 Prozent auf 29.232 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte jedoch nach zwischenzeitlicher Schwäche um 0,06 Prozent auf 9.630 Zähler zulegen. 56 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 57 Prozent. 241 neuen 52-Wochen-Hochs standen 75 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Versorger und Kommunikationsdienstleister Zugewinne verbuchen. Bei Finanzwerten und Energietiteln fielen die Abschläge am deutlichsten aus. Die Apple-Aktie endete 1,83 Prozent tiefer.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar im Rallymodus und wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index stieg den vierten Tag in Folge um diesmal 0,29 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 99,43 Punkten. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich damit bereits auf 3,01 Prozent. Ebenfalls gesucht als sicherer Hafen war der Yen. EUR/USD gab um 0,35 Prozent auf ein 3-Jahres-Tief bei 1,0796 USD nach. Am schwächsten unter den Hauptwährungen tendierte der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex legte um 0,53 Prozent auf 398,33 Punkte zu. Das Minus seit Jahresbeginn reduzierte sich damit auf 8,68 Prozent. Brent-Öl handelte kaum verändert bei 57,69 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 5,39 Prozent auf 1,96 USD. Comex-Kupfer stieg um 0,35 Prozent auf 2,61 USD. Gold verteuerte sich aufgrund der zunehmenden Risikoscheu um 1,19 Prozent auf 1.605 USD. In Euro markierte das Edelmetall ein neues Rekordhoch bei 1.485 EUR. Silber und Platin sprangen um 2,40 und 2,73 Prozent nach oben. Palladium schnellte um 9,16 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.529 USD nach oben.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,42 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um einen Basispunkt auf minus 0,41 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,05 Prozent höher bei 174,47 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes büßte vier Basispunkte auf 1,55 Prozent ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,31 Prozent auf 168,75 Punkte. Gegen den regionalen Trend neigte der koreanische Kospi zur Schwäche.

Heute stehen von der Makroseite die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Telekom und Covestro.