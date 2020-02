Nächste Unterstützungen:

13.660

13.577-13.601

13.494/13.502

Nächste Widerstände:

13.731

13.754

13.779/13.795

Der Index befindet sich damit im Konsolidierungsmodus, bezogen auf den übergeordnet intakten und bislang ungefährdet erscheinenden Aufwärtstrend. Eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause sollte jedoch eingeplant werden. Im Fokus als nächste bedeutende Ziel- und Unterstützungszone befindet sich dabei der Bereich 13.577-13.601 Punkte. Eine Verletzung des gestrigen Tiefs bei 13.660 Punkten würde ein entsprechendes Anschlusssignal generieren. Die nachhaltige Unterschreitung der Marke von 13.577 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde das technische Bild deutlicher eintrüben. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13.494/13.502 Punkte und 13.445 Punkte. Im heutigen Handel würde ein Anstieg über 13.731 Punkte für ein Schließen der Kurslücke bei 13.754 Punkten oder sogar einen erneuten Vorstoß in Richtung 13.779/13.795 Punkte sprechen. Mögliche Ausdehnungsziele darüber befinden sich bei 13.821 Punkten und 13.895 Punkten.